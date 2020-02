vedi letture

Da S. Gregorio Armeno al San Paolo: "Napoli è bellissima". Barcellona già pazzo della città

Difficilmente i giocatori e l'intero staff del Barcellona riusciranno a dimenticare Napoli, i suoi colori, la sua gente, le sue strade... "Napoli è bellissima", è infatti il titolo del video pubblicato su Twitter dai canali social del club catalano, coi momenti più belli vissuti finora tra la celebre via dei presepi (San Gregorio Armeno), lo stadio "San Paolo", i tributi a Maradona e le immancabili pizzerie. Un viaggio in lungo e in largo per Napoli, che ha sicuramente lasciato più che soddisfatto il mondo blaugrana.