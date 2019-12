© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Responsabile delle pagine sportive de Il Mattino, Francesco De Luca parla di Napoli. "Ancelotti sembra sempre più ai titoli di coda: anche la qualificazione agli ottavi di Champions League, obiettivo importante non il più importante della stagione, potrebbe non evitargli l'esonero perché ciò che sta accadendo è intollerabile e va affrontato con fermezza dalla società. Il Napoli è in un labirinto e non si vede la via di uscita, almeno con questo allenatore. Situazione mal gestita da De Laurentiis e dai suoi uomini, tra i pieni poteri concessi ad Ancelotti e le posizioni contrattuali di sette azzurri non definite, oltre al caso del capitano Insigne, simbolo della crisi di una squadra che ha perso potenza senza che nessuno intervenisse: allenatore e dirigenti spettatori di questo sfascio aspettando che qualcosa potesse magicamente invertire la lunga serie di negativi risultati".