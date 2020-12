De Rossi: "Ho avuto la fortuna di incontrare Maradona, ci mancherà per sempre"

“Ho vissuto per sei mesi in Argentina e ho avuto la possibilità di incontrarlo, lascia un grande vuoto”. Così Daniele De Rossi, volto del sorteggio per i mondiali di Qatar 2022, ricorda Diego Armando Maradona: “Era chiaro perché lo amassero così tanto, mi ha dimostrato quanto fosse grande e umile. Per questa ragione tutti, in giro del mondo, hanno sentito una terribile sensazione di perdita. E ci mancherà per sempre, non lo dimenticheremo mai”.

