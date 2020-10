Delio Rossi e il mercato della Lazio: "Rosa incompleta: mancano un difensore e un vice-Leiva"

vedi letture

Delio Rossi, ex allenatore della Lazio, ha parlato alla Gazzetta dello Sport commentando così il mercato biancoceleste: "La rosa è migliorata ed è anche più omogenea ma resta incompleta. Secondo me mancano due elementi per renderla complea: un difensore per il centro sinistra visto che Hoedt ha giocato poco e per completare il centrocampo serviva un cambio per Leiva".