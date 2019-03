Delneri sulla corsa salvezza: "Sassuolo, attento. Otto squadre coinvolte"

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'allenatore Luigi Delneri ha rilasciato una intervista ai microfoni de 'La Nuova Ferrara' nel corso della quale s'è soffermato sul cammino della SPAL, vittoriosa nell'ultimo turno in casa con la Roma: "Non era una Roma al massimo, però i meriti dei biancazzurri mi sono apparsi innegabili, per corsa, impegno, ritmo, dedizione", ha detto Delneri che prosegue su Fares: "Lui è un predestinato. Lo conosco, l’ho avuto al Verona, l’ho fatto giocare. A Ferrara ha trovato serenità, fiducia, continuità. Ha dei meriti. Come li ha il ruolo di Semplici, che ha sostenuto il ragazzo in questo percorso".

Nel corso dell'intervista, Delneri s'è poi soffermato sulla corsa salvezza: "Il Bologna è in netta ripresa in tutti i sensi, ed il suo andamento alza di molto la quota salvezza. L’Empoli ha vinto subito col ritorno di Andreazzoli, ma voglio vederlo alla lunga... L’Udinese c’è dentro, e sa cosa le dico? Non escludo nemmeno il Sassuolo, in una dinamica

negativa. Dai 32 punti in giù sono coinvolte tutte. La Spal affronterà le grandi a Ferrara, e se darà il massimo e lotterà su ogni pallone come ha fatto con la Roma, allora potrà conquistare altri punti ed acquisire ulteriore energia mentale. Quanto agli scontri diretti in trasferta, la Spal potrà sfruttare le sue importanti doti di ripartenza".