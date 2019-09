Derby di Milano: dove vedere Milan-Inter in tv e streaming

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Derby Milan-Inter si gioca stasera alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza: sarà il 171° confronto in Serie A tra le due formazioni meneghine, il primo in assoluto tra i nuovi allenatori Antonio Conte e Marco Giampaolo. Entrambe le squadre arrivano da importanti ma non pienamente convincenti vittorie, firmate da Barella e Piatek. I nerazzurri in casa contro l'Udinese, mentre i rossoneri a Verona, contro l'Hellas di Juric. Il bilancio tra le squadre è in favore dei nerazzurri: 64 vittorie a 51 (55 i pareggi), considerando solo le sfide di Serie A Il Derby di Milano verrà trasmesso in esclusiva su DAZN!