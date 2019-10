DFB-All Star, i convocati per l'Italia: ci sono Klinsmann e Berthold

Fonte: figc.it

La Federazione tedesca ha ufficializzato l’elenco dei grandi ex del passato che lunedì 7 ottobre a Furth sfideranno la Nazionale delle Leggende Azzurre. La partita, organizzata per raccogliere fondi a favore di progetti di solidarietà, si disputerà allo stadio ‘Sportpark Ronhof’ alle ore 18 e vedrà la presenza in campo di 17 Campioni del Mondo, di cui quattro in maglia tedesca. Oltre agli ex “italiani” Jürgen Klinsmann e Thomas Berthold, figurano tra i convocati della DFB-All-Stars anche Guido Buchwald - che marcò Maradona nella finale di Roma del 1990 - e il portiere Weidenfeller.

In panchina a guidare la selezione di casa ci sarà Berti Vogts, che insieme a Beckenbauer trascinò la Germania Ovest alla conquista degli Europei del ’72 (vinti poi anche da Ct nel 1996, l’unico ad esserci riuscito nella doppia veste) e dei Mondiali del ’74. Al suo fianco, nel ruolo di vice, un’altra vecchia conoscenza del campionato italiano, Andreas Brehme, l’ex difensore dell’Inter - specialista di calci piazzati - che con il suo rigore regalò ai tedeschi la Coppa del 1990.

Palmares a parte, nella rosa dei 17 giocatori che per l’occasione torneranno a indossare la maglia della Nazionale tedesca spiccano anche i nomi di Neuville, in campo nella sfida mondiale del 2006 vinta 2-0 dall’Italia, di Torsten Frings e dell’attaccante Uil Kirsten, più volte capocannoniere del campionato della DDR e successivamente bandiera e miglior realizzatore di tutti i tempi del Bayer Leverkusen.

ITALIA-GERMANIA, I PRECEDENTI

39 confronti disputati: 16 vittorie Italia, 14 pareggi, 9 vittorie Germania

I CONVOCATI:

Portieri: Perry Bräutigam, Roman Weidenfeller

Difensori: Thomas Berthold, Guido Buchwald, Thomas Helmer, Marko Rehmer, Philipp Wollscheid

Centrocampisti: Torsten Frings, Jens Nowotny, David Odonkor, Piotr Trochowski

Attaccanti: Gerald Asamoah, Maurizio Gaudino, Ulf Kirsten, Jürgen Klinsmann, Oliver Neuville, Alexander Zickler