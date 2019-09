© foto di Image Sport

"Aspettatevi di vedere prestazioni così da parte di Lukaku". Fa discutere la prestazione negativa di Romelu Lukaku, centravanti dell'Inter, nella vittoria ottenuta ieri sera dai nerazzurri sull'Udinese. Ne parla anche Paolo Di Canio, ospite come di consueto negli studi di Sky: "È un giocatore estremamente funzionale per il gioco di Conte, d'altronde le sue punte hanno sempre fatto 12-15 gol in campionato, perché vuole che giochino per la squadra. Però Lukaku è così: è un gigante buono. Gli basta muoversi per far cadere gli avversari, ma non è un grintoso, non è un cattivo alla Diego Costa. Nell'economia della partita intera, farà delle partite in cui sarà un po' moscione a livello caratteriale. Ciò non vuol dire che non sarà determinante, ma alle volte sarà così perché è un bonaccione".