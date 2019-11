Di Già: "Derby della Via Emilia, Parma in posizione di vantaggio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato dalla redazione di ParmaLive.com, il doppio ex di Parma e Bologna Pierluigi Di Già, oggi Direttore Generale dell'Ausonia 1931, ha parlato del derby del week-end: "Quando si tratta di derby sono sempre partite e situazioni difficili per entrambe. Considerando anche il percorso delle squadre, il Parma è in una posizione vantaggiosa ma con carenze di organico importanti e questo sicuramente non aiuta. Il Bologna invece viene da una serie di prestazioni belle ma non brillantissime, dove ha raccolto poco. Ha necessità di fare punti. E’ una partita particolare, difficile per entrambe e spero ci sia un bello spettacolo".