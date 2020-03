Di Livio: "E' arrivato il momento di chiudere tutto e annullare definitivamente il campionato"

"E’ arrivato il momento di chiudere tutto e annullare definitivamente il campionato". Angelo Di Livio, ex Juve e Fiorentina, parla a Tuttosport dando la sua idea sul campionato: "Non ha alcun senso giocare, la gente a tutto sta pensando tranne che al campionato. Non si sa quando si potrà riprendere, si accavallerebbero tante partite e si andrebbe a mettere in difficoltà tutto il sistema calcio tenendo presente che l’anno prossimo ci sarà l’Europeo. Quindi penso che sia corretto annullare la stagione e pari e patta per tutti ripartendo verso luglio o agosto. Solo così il calcio italiano si potrà salvare".