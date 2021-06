Di Livio: "Gattuso in viola come Mourinho alla Roma. Riporterà l'entusiasmo a Firenze"

L'ex centrocampista della Fiorentina Angelo Di Livio ha parlato al Corriere Fiorentino dei temi viola a cominciare dall'arrivo di Gattuso: "Commisso non poteva fare scelta migliore. Gattuso sta a Firenze e alla Fiorentina come Mourinho alla Roma. Riporterà entusiasmo". Su Ribery: "Lo confermerei, in un gruppo servono almeno un paio di giocatori come lui". Infine su Castrovilli: "Con Gattuso può fare il salto di qualità. Gli darei la fascia da capitano, va responsabilizzato".