© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Ogni tifoso vorrebbe una squadra come l'Atletico". Parola di Angelo Di Livio, grande ex della Juventus, ad AS. "Con Simeone abbiamo lo stesso carattere e c'è grande rispetto. Mi sarebbe piaciuto giocare per questo Atletico, per il suo carattere e per la sua voglia. Io ero così. E' un gruppo unito, con anima e a tutti piacerebbe vedere e vivere una squadra così".