Di Maio: "Entro fine anno in Italia avremo le prime dosi del vaccino contro il Coronavirus"

Quanto è lontano il vaccino per il Covid-19? Secondo il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, non troppo. Lo ha dichiarato lo stesso Luigi Di Maio ai microfoni di Rai Tre, nel corso della trasmissione 'Mezz'ora in più': "Io non dico che siamo all’ultimo miglio. Noi, grazie all’accordo con Oxford University, entro fine anno avremo però le prime dosi del vaccino. Dobbiamo superare questo momento per il quale non siamo impreparati come a febbraio quando non avevamo niente, e dall’inizio dell’anno prossimo inizieremo le vaccinazioni".