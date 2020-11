Dimezzata la crescita della curva di contagi Covid-19 in Italia nelle ultime due settimane

Sembrerebbero cominciarsi a vedere gli effetti delle misure introdotte dal Governo Conte per frenare i contagi da Covid-19. Dal 26 ottobre (giorno in cui è entrato in vigore il DPCM) all'1 novembre i positivi erano stati 183.577, con un incremento del 65% sulla settimana precedente, quando i contagi sono stati 111.550. Dal 2 al 8 novembre, invece, i casi sono stati 225.788, il 23% in più della settimana prima. Questo significa che si è ridotta la crescita della curva dei contagi.