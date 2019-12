Domani Brescia-Sassuolo, i convocati di Corini: ancora fuori Joronen

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Brescia ha reso noti i convocati per la sfida al Sassuolo, recupero della settima giornata e in programma domani sera al Rigamonti. Per la squadra di Corini ancora ko il portiere Joronen:

Portieri: Andrenacci, Alfonso.

Difensori: Sabelli, Mateju, Gastaldello, Chancellor, Cistana, Mangraviti, Magnani, Martella.

Centrocampisti: Tonali, Ndoj, Spalek, Zmrhal, Morosini, Viviani, Bisoli, Romulo.

Attaccanti: Donnarumma, Torregrossa, Ayé, Matri, Balotelli.