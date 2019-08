Domani Juventus-Atletico Madrid, i convocati di Sarri: prima per Danilo

La Juventus, in procinto di partire da Caselle alla volta di Stoccolma dove domani (ore 18) affronta l'Atletico Madrid nell'ultima amichevole valida per la International Champions Cup, ha diramato i convocati per la gara che giocherà in Svezia. Questo l'elenco dei bianconeri in partenza:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Pellegrini, Demiral.

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Matuidi, Emre Can, Rabiot, Bentancur.

Attaccanti: Bernardeschi, Ronaldo, Cuadrado, Dybala, Douglas Costa, Mandzukic, Higuain.