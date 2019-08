© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non c'è Milik nella lista di convocati di Carlo Ancelotti per la sfida allo Juventus Stadium, dove domani gli azzurri sfideranno i bianconeri con l'obiettivo di guadagnare un piccolo vantaggio in classifica. Prima convocazione per Hirving Lozano, che figura nella lista degli attaccanti: di seguito la lista pubblicata dal club partenopeo:

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis.

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Manolas, Mario Rui.

Centrocampisti: Allan, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Zielinski.

Attaccanti: Verdi, Callejon, Insigne, Lozano, Mertens, Younes