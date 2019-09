Domani Roma-Istanbul Basaksehir, i convocati di Fonseca: c'è Dzeko

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Roma ha comunicato i convocati per la sfida all'Istanbul Basaksehir di domani sera, esordio stagionale in Europa League della formazione giallorossa. Fonseca ha sostanzialmente lo stesso gruppo utilizzato contro il Sassuolo domenica scorsa, con l'eccezione di Cetin e Fuzato, non inseriti nella lista UEFA; regolarmente presente Dzeko, che oggi si è allenato a pieno regime col gruppo a Trigoria. Di seguito i convocati del club:

Portieri: Pau Lopez, Cardinali, Mirante.

Difensori: Juan Jesus, Kolarov, Santon, Fazio, Mancini, Florenzi, Spinazzola.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Veretout, Zaniolo, Pastore, Diawara.

Attaccanti: Kalinic, Mhkhitaryan, Kluivert, Dzeko.