Domani Torino-Sassuolo, i convocati di Mazzarri: ok Belotti e Parigini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha selezionato 22 calciatori per la partita di domani sera allo stadio Olimpico Grande Torino contro il Sassuolo, prima giornata del campionato di Serie A Tim. È regolarmente in lista Andrea Belotti, dato in dubbio alla vigilia per una botta al ginocchio. Out gli infortunati Lyanco, Edera e Iago Falque



PORTIERI: Gemello, Rosati, Sirigu

DIFENSORI: Aina, Ansaldi, Bonifazi, Bremer, De Silvestri, Djidji, Izzo, Nkoulou, Singo

CENTROCAMPISTI: Baselli, Berenguer, Lukic, Meite, Rincon

ATTACCANTI: Belotti, Millico, Parigini, Rauti, Zaza