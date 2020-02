© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quello di domenica sera sarà il derby della doppia cifra per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, qualora scendesse in campo come tutti si augurano nonostante gli allenamenti differenziati degli ultimi giorni, metterà a referto il suo decimo gettone nella stracittadina rossonerazzurra. Ad oggi il conteggio parla di cinque derby con la maglia dell'Inter e quattro con quella del Milan. In questo poker rossonero Zlatan ha portato a casa due vittorie e due sconfitte.