Niente conferenza stampa in casa Napoli alla vigilia della sfida contro il Torino. Come consuetudine in casa partenopea dopo la gara di Champions, Carlo Ancelotti non parlerà prima della gara di campionato, ma solo dopo.

La sfida, che andrà in scena all'Olimpico di Torino, sarà valida per la settima giornata del campionato di Serie A.