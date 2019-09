Dotto (Corriere dello Sport): "Euphoria precox malattia seria a Roma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sconfitta interna per la Roma ieri sera contro l'Atalanta di Gasperini. Uno stop, quello sul prato dell'Olimpico degli uomini di Paulo Fonseca, commentato da Giancarlo Dotto, firma del Corriere dello Sport: "Battesimo del dolore per il Fonseca romanista. Fa male, ma non troppo. Il portoghese l’aveva detto e ammonito, attenzione! Ma l’euphoria precox è una malattia seria a Roma. Gli ossessi di Gasperini erano il primo test serio per la Roma del dopo derby e chi li immaginava ancora storditi dalla figuraccia di Zagabria e poi il mezzo passo falso con la viola, immaginava male. Match subito fastidioso come un’emicrania, che diventa incubo totale nella seconda metà. Calpestati e spianati da cima a fondo. Uomo contro uomo, zolla su zolla. L’Atalanta al suo meglio, e ieri all’Olimpico era al suo meglio, è un maledetto gas, asfissiante per gli altri, esilarante per sé. Irrespirabile in ogni angolo del campo".