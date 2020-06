Dramma Zanardi. Parla il camionista coinvolto: "La sua immagine mi tormenta"

vedi letture

Drammatica intervista sui canali di Sportmediaset. A rilasciarla è il camionista coinvolto nell’incidente di Alex Zanardi: “Percorrendo quella strada mi sono trovato in questa situazione molto brutta. Non ho potuto fare niente, se non provare a schivarlo. Purtroppo non ci sono riuscito. Io ho visto poco, ho provato a evitarlo ma è stato inutile. Non c’era tempo, neanche se fossi stato fermo. Non saprei cosa avrei potuto fare di diverso”.

Cosa prova?

“Ho sempre questa immagine che mi tormenta. Non ce la faccio a dimenticare, da essere umano mi dispiace. Mi sta distruggendo. Spero di superarla, per il mio lavoro, per la mia famiglia. Io sono sceso dal camion, c’era già tanta gente attorno e urlava. Non sapevo chi fosse, ho sentito delle urla e mi sono spaventato. Non sapevo cosa fare. Mi dispiace per la sua famiglia, per tutti. Anche se sembra che non sia colpa mia, c’ero io lì. Me lo dicono tutti che non ho colpe, ma è venuto addosso a me, c’ero io lì. Per me è una mazzata in tutti i sensi”.