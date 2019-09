Effetto Ramsey, Sarri non cambia: Juve col 4-3-1-2 anche con Ronaldo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maurizio Sarri va avanti col 4-3-1-2. Merito di Aaron Ramsey, e per così dire dell'assenza di Douglas Costa. Visto il buon impatto del gallese, e fino al rientro del brasiliano, secondo Tuttosport il tecnico della Juventus sembra intenzionato a confermare il modulo col trequartista (che peraltro ha esaltato Dybala) anche con il rientro di Cristiano Ronaldo. Che agirà a quel punto in un attacco a due, sempre partendo da sinistra per accentrarsi ma partendo più vicino alla porta. Come, in fin dei conti, Sarri gli ha chiesto sin dall'inizio dell'esperienza alla guida della Vecchia Signora.