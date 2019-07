Egitto, Aguirre: "Sono responsabile di tutte le scelte e dei risultati finali"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'eliminazione a sorpresa dell'Egitto per mano del Sudafrica ha lasciato delusi e amareggiati gli oltre 70.000 tifosi che avevano gremito gli spalti del Cairo International Stadium per sostenere la squadra di casa negli ottavi di finale. Nelle dichiarazioni post partita il CT Javier Aguirre non ha potuto far altro che accettare il verdetto del campo, rinviando le valutazioni sul futuro a dopo l'incontro con la federazione egiziana. Queste le parole del tecnico, raccolte da Ahram Online:

"Sono responsabile di tutte le scelte e dei risultati finali, ma sono comunque orgoglioso di questo gruppo di giocatori. Il prossimo passo sarà deciso dopo il mio incontro con il consiglio dell'Egyptian FA di domani.

E' stata una partita aperta, ci sono state occasioni per segnare; l'unica differenza è stata che il Sudafrica ha realizzato il gol che li ha portati a qualificarsi. Anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni ma non siamo riusciti a concretizzarle".