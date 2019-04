El Shaarawy, accuse di lesioni personali: insegnerà calcio ai disabili

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Frontale con l’auto, El Shaarawy per evitare la condanna insegnerà calcio ai bimbi disabili". Questo il titolo che propone l'edizione odierna del quotidiano Il Messaggero in merito all'attaccante della Roma, finito davanti al giudice monocratico: lesioni personali stradali, l’accusa. Il 25 settembre 2016 la sua Audi si è scontrata con una Panda che, in via Pontina, andava in senso opposto. Per il conducente dell’altra vettura poteva andare peggio, ma i 70 giorni di prognosi lo hanno portato a presentare una denuncia. E adesso il calciatore è “rimandato” a settembre. Per evitare la condanna, dovrà fare lezioni di calcio a bambini con disabilità. Ieri la vicenda giudiziaria ha avuto un primo esito: il classe ‘92 per i prossimi cinque mesi sarà un “volontario” presso l’accademia di viale Giotto “Calcio Integrato”.