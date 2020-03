Emergenza Coronavirus, 370 ventilatori polmonari e 5mila monitor sono arrivati da Hong Kong

vedi letture

Da Hong Kong, sono arrivati 370 ventilatori polmonari che permetteranno alle nostre strutture ospedaliere di fronteggiare l'epidemia di COVID-19. L'annuncio arriva dalla Consip, che specifica come la consegna su tutto il territorio nazionale avverrà entro il 31 marzo. Questo il comunicato nel dettaglio.

Atterrati stamattina a Malpensa, in arrivo da Hong Kong, i 370 ventilatori polmonari per terapia intensiva e sub-intensiva e i 5.000 monitor multiparametrici contrattualizzati da Consip con Althea Italia Spa.

Complessivamente, 722 ventilatori polmonari resi disponibili per le strutture sanitarie. Ai 352 ventilatori già consegnati, si aggiungono le 370 unità odierne in consegna entro il 31 marzo.

Sono, invece, 5.414 i monitori resi disponibili per le strutture sanitarie. Ai 414 monitor consegnati in precedenza, si aggiungono le 5.000 unità odierne in consegna entro il 31 marzo.

Complessivamente - anche grazie alla collaborazione con Ministero degli Affari Esteri, Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane - sono stati inoltre consegnati:

2.415 pompe infusionali e peristaltiche e ulteriori 626 in consegna entro il 3 aprile

1.360 tubi endotracheali e ulteriori 98.000 in consegna entro il 3 aprile

21.578 caschi cpap, niv, maschere total face e ulteriori 16.100 in entro il 3 aprile.

Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale, su indicazione della struttura commissariale, vengono tutti inviati dai fornitori direttamente presso la centrale operativa della Protezione Civile di Roma e, specificatamente, sono stati consegnati:

561.500 mascherine chirurgiche, ffp2 e ffp3 e ulteriori 311.800 in consegna entro il 3 aprile

8 milioni di dispositivi di protezione tra guanti, camici, visiere, occhiali, tute, cuffie e ulteriori 4 milioni in consegna entro il 3 aprile

56.100 tamponi rinofaringei e ulteriori 113.000 mila in consegna entro il 3 aprile.