Emergenza Coronavirus, Anthony Fauci: "Trump ha il suo stile, io posso solo consigliarlo"

vedi letture

“Il presidente Trump ha il suo stile, lo sanno tutti”. Anthony Fauci, 79 anni, è l’immunologo più stimato d’America, consulente personale di Donald Trump per affrontare l’emergenza Coronavirus. L’italo-americano, raggiunto da The New York Times, racconta come sta lavorando in questi giorni: “Io posso dargli informazioni corrette per consentirgli le scelte giuste, ma non posso certo intervenire sul suo stile comunicativo”. Fauci ha poi spiegato come sia fondamentale arrivare a un vaccino, ma ancor prima portare a zero i contagi.