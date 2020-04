Emergenza Coronavirus, assessore Prot. Civile Lombardia: "Distribuite 3,5 milioni di mascherine"

Pietro Foroni, assessore al Territorio e alla Protezione Civile della Lombardia, ha fatto il punto sulla distribuzione di mascherine nel territorio regionale: "Sono state giornate molto intense, perché abbiamo contribuito alla distribuzione di 3,5 milioni di mascherine, destinate gratuitamente alla popolazione bisognosa. Devo ringraziare gli ordini dei farmacisti della Lombardia, tutti quelli che hanno contribuito distribuendo 300 mila mascherine a quei lombardi con una particolare fragilità. Altre 200 mila sono state distribuite attraverso le edicole, perché riteniamo che, come i farmacisti, anche gli edicolanti possano avere un rapporto fiduciario con i clienti e sapere chi può averne bisogno. Tre milioni sono state distribuite attraverso i volontari della Protezione Civile alle persone che ne avevano bisogno. Già domenica abbiamo distribuito queste mascherine ai 12 capoluoghi di Provincia, che poi le hanno distribuite ai comuni. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito. Grazie alla Nestlé per le uova pasquali che ci ha fornito per donare a tutti i volontari e a tutti gli operatori del settore sanitario. Grazie a Melegatti, a Maina, a Balocco che ci hanno rifornito di colombe pasquali: è un piccolo segno di vicinanza che noi abbiamo trasmesso e che vuole essere un piccolo ringraziamento per tutto quello che tutte queste persone hanno fatto per i cittadini".