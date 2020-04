Emergenza Coronavirus. Athletic Club, Inigo Martinez: "Pronti a tagliarci lo stipendio"

L'Athletic Club è vicino a trovare un accordo per il taglio stipendi. Lo conferma Inigo Martinez in una conferenza stampa virtuale a mezzo social: "Siamo qui per aiutare. Il capitano (Muniain, ndr) lo ha già detto, siamo qui per aiutare. I capitani si stanno confrontando con la dirigenza e quando arriverà il momento avremo preso le decisioni necessarie. Stiamo aspettando, siamo pronti".