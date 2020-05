Emergenza Coronavirus. Bach su Tokyo2020: "Non ci saranno altri rinvii. No alle porte chiuse"

vedi letture

Intervistato dalla BBC il presidente del CIO Thomas Bach ha parlato anche dei Giochi Olimpici di Tokyo spiegando che le porte chiuse sono un'idea da escludere a priori e che se non ci saranno ulteriori rinvii: “Capisco che non sia possibile un altro rinvio, non si possono impiegare continuativamente dalle tremila alle cinquemila persone di un comitato organizzatore cambiando ogni anno il calendario mondiale di tutte le federazioni e tenendo gli atleti nell'incertezza. - continua Bach – Porte chiuse? Non è quello che vogliamo, lo spirito olimpico è ciò che unisce i fan di tutto il mondo e rende questa manifestazione unica e non si può pensare che venga meno e che nello stadio olimpico non ci siano tifosi”.