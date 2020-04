Emergenza Coronavirus. Ciclismo, l'UCI sospende tutte le attività fino al primo giugno

L'UCI (Unione ciclistica internazionale) ha deciso di sospendere tutte le attività fino al primo giugno. Per i prossimi due mesi quindi non si potrà gareggiare e questo avrà ripercussioni su tutto il calendario ciclistico internazionale. L'UCI starebbe così pensando, per non dover cancellare troppe gare nel 2002, di allungare la stagione fino a tutto novembre.