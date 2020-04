Emergenza Coronavirus. Ciclismo, RCS Sport lancia il Giro d'Italia virtuale in sette tappe

Nonostante il Giro d'Italia sia stato rinviato a causa del Coronavirus e il ciclismo sia fermo fino a metà giugno i corridori continuano ad allenarsi sui rulli di casa utilizzando piattaforme digitali che stanno avendo sempre più successo specialmente dopo la decisioni degli organizzatori di due classiche come Giro delle Fiandre e Milano-Sanremo di realizzare una versione virtuale delle loro corse.

Per questo RCS Sport ha pensato di lanciare due iniziative legate al Giro d'Italia. A Pasqua dalle 11 fino alle 18 i ciclisti amatoriali potranno iscriversi al Girolegends dove si percorreranno sui rulli i 37,4 km della tappa Giovinazzo-Vieste nel Gargano che si sarebbe dovuta correre a maggio. Gli appassionati potranno pedalare con grandi big del recente passato come Mario Cipollini, Gianni Bugno, Francesco Moser, Giuseppe Saronni, Paolo Bettini, Claudio Chiappucci, Davide Cassani, Stefano Garzelli, Ivan Gotti, Maurizio Fondriest, Alessandro Ballan, Filippo Pozzato, Andrea Tafi, Michele Bartoli, Daniele Bennati, Stefano Allocchio, Alessandro Bertolini, Giuseppe Guerini, Riccardo Magrini, Andrea Noè, Matteo Montaguti, Francesco Chicchi, Mario Scirea, Marco Velo, Alessandro Vanotti e Alberto Volpi.

Ma non solo perché, come riporta La Gazzetta dello Sport dal 12 aprile al 10 maggio sarà in programma un vero e proprio Giro d'Italia virtuale in sette tappe su un percorso che sarà presentato nei prossimi giorni.