Emergenza Coronavirus. De Luca: "Ieri duemila arrivi in Campania. Tutto sotto contollo"

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta Facebook ha fatto il punto sul rientro dal nord di molti cittadini spiegando che la situazione è sotto controllo: “Non abbiamo riscontrato problemi particolari nella giornata di ieri. Abbiamo fatto controlli su 2000 persone rientrate in Campania con treni e auto e solo il 15 avevano una temperatura superiore ai 37,5 gradi. - continua De Luca - Sono stati eseguiti 320 test rapidi per un primo screening, e 19 tamponi su situazioni che sembravano più delicate di cui 17 sono risultati negativi mentre per gli altri due siamo in attesa dell'esito. Ora cercheremo di fare i tamponi a tutti quelli messi in isolamento domiciliare per 14 giorni".