Emergenza Coronavirus. Diego Della Valle dona 200mila euro a Capri

Con una telefonata fatta ai sindaci dei due comuni isolani, l’imprenditore Diego Della Valle - ex patron della Fiorentina - ha comunicato che la sua famiglia ha deciso di destinare duecentomila euro a Capri, nella misura di centomila euro per il comune di Capri e centomila euro per quello di Anacapri. A comunicare la notizia è stato lo stesso Diego Della Valle che in questo modo vuole dimostrare la sua vicinanza all’isola che lui ama e che frequenta per lunghi periodi dell’anno. I Della Valle a Capri sono considerati di casa ed il rapporto con le due comunità è molto stretto ed intenso. Lo riporta l'edizione on-line de Il Mattino.