Lazio, seduta sotto il diluvio: Kamada è tornato in gruppo e con il Monza ci sarà

La Lazio di Igor Tudor ha svolto un allenamento sotto il diluvio di Roma quest’oggi a Formello. Si è rivisto in campo Daichi Kamada, che dopo una semplice gestione è rientrato regolarmente in gruppo. In gruppo si è allenato anche Ivan Provedel, che rientrerà tra i convocati con il Monza sabato, anche se potrebbe essere confermato Mandas, almeno per una giornata, in modo da permettere all'ex Spezia di recuperare al 100%.

Unico assente Mario Gila, che molto probabilmente ha finito la sua stagione.