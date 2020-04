Emergenza Coronavirus. Emilia Romagna, mille euro ai 60mila medici, infermieri e operatori

Mille euro ai 60mila medici, infermieri, operatori socio-sanitari in prima linea nell'emergenza Coronavirus. Questa la decisione presa dall'Emilia Romagna e comunicata su Facebook dal presidente della Regione Stefano Bonaccini. Varato un pacchetto da 320 milioni a sostegno di famiglie, imprese, sanità, studenti, lavoratori. Nella misura il riconoscimento per 60mila medici e infermieri. Venti milioni per creare un hub nazionale per le terapie intensive.