Emergenza Coronavirus. F1, entro fine aprile una decisione del Gran Premio di Silverstone

Entro la fine di aprile verrà presa una decisione in merito all'eventuale spostamento del GP di Gran Bretagna di Formula 1 previsto dal 17 al 19 luglio a Silverstone. Lo hanno reso noto gli organizzatori dell'evento in una nota: "Siamo ben consapevoli che altri eventi sportivi in programma nel Regno Unito a luglio hanno preso decisioni in merito, ma è importante sottolineare che la loro logistica e le loro strutture sportive sono molto diverse da quelle di Silverstone e il nostro calendario ci dà tempo fino alla fine di aprile per prendere una decisione”.