Emergenza Coronavirus. Formula Uno, Todt: "Obiettivo è ripartire a inizio luglio dall'Europa"

vedi letture

Il presidente della FIA Jean Todt in un'intervista a Sky ha parlato della situazione legata alla Formula Uno spiegando che l'obiettivo è ripartire a luglio: “Al momento l'intenzione è partire in Europa a inizio luglio, ma non c'è alcuna decisione ufficiale perché dobbiamo basarci sull'evoluzione della situazione e sulle decisioni dei vari Governi che con determinate misure potrebbero inevitabilmente influenzare le nostre scelte. - continua Todt – Dobbiamo essere flessibili visto il periodo in cui viviamo, ma la nostra volontà è ripartire al più presto anche se ci saranno condizioni completamente nuove”.