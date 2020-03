Emergenza Coronavirus. Gran Bretagna, in fase di test i respiratori prodotti dalla Mercedes

La Mercedes in meno di una settimana ha sviluppato i primi modelli di respiratori che da oggi sono in fase di test prima di essere distribuiti negli ospedali del Regno Unito. Si tratta, per ora, di 100 dispositivi che sono già stati approvati dall'organo regolatore di competenza, e consegnati allo University College London Hospital. “Questi strumenti aiuteranno a salvare molte vite limitando l'uso di ventilatori a chi è più gravemente ammalato”, ha spiegato il professore della UCLH Mervyn Singer come riporta Sportmediaset. I primi studi infatti hanno evidenziato che l'utilizzo di questi dispositivi riduce fino al 50% la necessità di ricorrere a ventilatori più invasivi.