Emergenza Coronavirus, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Scuola

Il Consiglio dei Ministri, in corso di svolgimento in queste ore, ha approvato il Decreto Scuola. Lo riporta il tg de La7. Seguiranno aggiornamenti sul contenuto: tra le ipotesi circolate fin qui a mezzo stampa, l’ammissione di tutti gli studenti agli esami di maturità, da svolgersi tramite prova orale, gli scenari in caso di ritorno alla didattica in classe, l’inizio del prossimo anno scolastico fissato ai primissimi giorni di settembre.