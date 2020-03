Emergenza Coronavirus. Il contagio nel mondo: preoccupa l'Iran. Oltre 100mila casi in Europa

L’emergenza Coronavirus non colpisce solo l’Italia, anzi. Anche tanti altri paesi, europei e non, stanno soffrendo particolarmente il diffondersi del virus Covid-19. Nel nostro paese i contagiati sono oltre 33mila, mentre la Spagna conta oggi 17.395 casi. In aumento anche i numeri della Germania, oltre 14mila, e degli Stati Uniti che hanno superato i 10 mila positivi. Nel resto del mondo continua a preoccupare la situazione dell’Iran, con oltre 18mila casi, e quella della Corea del Sud con 8.565 tamponi positivi. In tutta Europa, per capire la grandezza e la serietà del problema, i contagiati sono oltre 100mila, secondo i dati riportati da la Repubblica.