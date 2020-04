Emergenza Coronavirus. Il Nobel Levitt: "Dati italiani? Da capire se decessi per o con il virus"

Il premio Nobel per la chimica Michael Levitt, professore della Stanford University, ha rilasciato un'intervista a La Stampa. E' stato lui il primo studioso a individuare il rallentamento del Covid 19 in Cina. "Se l'Italia ha raggiunto il picco? Lo capiremo nei prossimi giorni. I segnali però sono incoraggianti". Poi sui dati italiani è chiaro. "La maggior parte delle vittime erano persone anziane o malate, e quindi bisognerebbe chiedersi se sono morte per il coronavirus, o con il coronavirus. In Cina il tempo medio tra l’individuazione di un caso e la morte erano nove giorni, mentre in Italia molti sono morti il giorno stesso in cui sono stati riconosciuti come casi"