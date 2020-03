Emergenza Coronavirus, il Premier Conte: "Confronto duro, ma nessun litigio con la Merkel"

vedi letture

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha raccontato anche il tanto discusso confronto con la Cancelliera federale della Germania, Angela Merkel, nell'intervista concessa oggi a Il Sole 24 Ore. Queste le sue parole: "Metteremo in campo un sostegno senza precedenti ai finanziamenti per la nostra economia, pari a quello offerto dai pacchetti di politiche più ambiziosi approvati in questi giorni in Europa. Merkel? Più che un litigio è stato un confronto duro e franco, perché stiamo vivendo un'emergenza che sta mietendo un alto numero di vittime tra i nostri cittadini e sta producendo una severa recessione economica".