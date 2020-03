Emergenza Coronavirus. Il sindaco di Londra scrive ai club: "Abbiamo bisogno dei vostri medici"

vedi letture

Il sindaco di Londra Sadiq Khan, come riporta il Daily Mail, ha scritto a tutte le squadre cittadine che militano in Premier League e Championship chiedendo loro un aiuto concreto nella lotta al Coronavirus che sta mettendo in ginocchio il Servizio Sanitario Nazionale inglese. Il sindaco ha chiesto ai club che i loro staff medici e le loro apparecchiature sanitarie siano messe a disposizione del SSN in questo difficile momento.