Emergenza Coronavirus. Inghilterra, positivo Austin del WBA. Lo rivela lui stesso al Telegraph

Nuovo caso di positività al Coronavirus in Inghilterra: si tratta dell'attaccante del West Bromwich Charlie Austin. E' stato lo stesso 30enne calciatore, che si è accorto che qualcosa non andava quando gli è salita la temperatura fino a 39.7 gradi, a rivelarlo in un'intervista al Telegraph in cui ha spiegato di essere appena uscito da una settimana molto complicata.