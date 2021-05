La stagione è stata quanto mai deludente e il prossimo anno si dovrà ripartire dalla Championship. Il West Bromwich Albion inizia a considerare la rosa che dovrà tentare il ritorno nella massima serie, e di questa non faranno parte diversi nomi pesanti.

Il primo è l'attaccante Hal Robson-Kanu (32), 46 apparizioni con la maglia del Galles, lascia The Hawthorns dopo 5 anni, coincisi con 24 goal complessivi.

Stessa sorte per il centravanti Charlie Austin (31), di rientro dal prestito al Queens Park Rangers.

Poi è la volta del collega di reparto Kamil Grosicki (32), veterano della nazionale polacca (83 presenze), arrivato un anno fa dall'Hull City.

Si congedano anche l'istituzione del calcio serbo, Branislav Ivanovic (37), difensore centrale con oltre cento presenze con la rappresentativa delle Aquile Bianche, l'ala sinistra Kyle Edwards (23) ed il terzino destro Lee Peltier (34), oltre al portiere Andy Lonergan (37).

We can today confirm our retained and released lists following the conclusion of the 2020/21 campaign.

