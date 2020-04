Emergenza Coronavirus, la regina Elisabetta parla alla Nazione: è la quinta volta nella storia

Domenica 5 aprile è stato fissato un discorso straordinario alla Nazione da parte della regina Elisabetta II d’Inghilterra. Il messaggio straordinario verrà trasmesso in diretta televisiva ai britannici e a tutti i Paesi del Commonwealth. Sarà il quinto discorso tenuto dalla regina 93enne in 68 anni di regno, al di fuori ovviamente di quello che ogni anno rivolge ai sudditi del Regno Unito in occasione del Natale. Era successo nel 1991 in occasione della prima guerra del Golfo, nel 1997 per i funerali della principessa Diana, nel 2002 per commemorare la Regina Madre in occasione della sua morte e nel 2012, anno del suo Giubileo di Diamante sul trono.