Emergenza Coronavirus. Lalas: "Spero che la vita in Italia torni presto alla normalità"

vedi letture

L'ex difensore del Padova Alexis Lalas non scorda il suo legame con l'Italia e con la città veneta e attraverso Twitter manda un messaggio di incoraggiamento ringraziando i medici per il loro lavoro: “Durante questo periodo difficile sto pensando ai miei amici in Italia e ovviamente a Padova. Spero che tutti voi siate al sicuro e che la vita in Italia (e nel mondo) torni alla normalità il prima possibile. Grazie a tutti i professionisti medici. Forza e coraggio”.