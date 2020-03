Emergenza Coronavirus, Macron: "Francia al fianco dell'Italia, invoco solidarietà in tutta Europa"

"Invoco solidarietà, se l'Unione può morire è perché non agisce". Emmanuel Macron, Presidente della Repubblica francese, ha rilasciato questa mattina una lunga intervista ai tre quotidiani Corriere della Sera, la Repubblica e La Stampa per analizzare l'emergenza Coronavirus e mandare un messaggio solidale al premier italiano Giuseppe Conte e alle altre forze europee: "Con Giuseppe Conte, Pedro Sanchez e altri sei capi di Stato e di governo abbiamo indirizzato, prima del Consiglio, una lettera a Charles Michel (Presidente del Consiglio europeo, ndr) per inviare un messaggio chiaro: non supereremo questa crisi senza una solidarietà europea forte, a livello sanitario e di bilancio. Questo è il punto di partenza. Il momento è storico: la Francia si batterà per una Europa della solidarietà, della sovranità e dell'avvenire. Condivido la lettera di Draghi - ha aggiunto infine Macron - i governi devono muoversi senza limiti e la solidarietà europea deve fare la propria parte".